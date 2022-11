KBO: ‘handhaaf gemeentepublicatie op papier’

50 minuten geleden

Seniorenvereniging KBO is ontstemd over het bericht dat de gemeente Boxtel vanaf 1 januari alleen online de officiële publicaties wil delen. Dat meldt voorzitter Betsie van der Sloot in een brief aan de gemeenteraad. ,,Wij merken dat nog steeds vele ouderen niet vaardig zijn met de computer of geen computer ter beschikking hebben.”

Ook merkt het KBO-bestuur dat het voor ouderen vanwege hun leeftijd en bijbehorende kwalen steeds lastiger wordt om te werken met de computer. ,,Door het besluit van de gemeente wordt een nog steeds groeiende groep Boxtelaren afgesloten van de gemeentelijke informatie die ook voor hen belangrijk is”, schrijft Van der Sloot.

Ze hoopt dat vanavond, als de raad het begrotingsdebat voert, de politieke partijen terugkomen op het voornemen en besluiten de publicatie van de officiële mededelingen op papier te handhaven. ,,Hopelijk denkt u niet alleen aan de financiën, maar ook aan het feit dat onze ouderen volwaardig lid zijn van onze Boxtelse gemeenschap”, eindigt Van der Sloot haar oproep.

Vorige week meldde deze krant al dat op initiatief van de grootste raadsfractie Balans een breed gedragen motie wordt ingediend om de gemeentepublicatie op papier te continueren. Ze verschijnen sinds enkele jaren in huis-aan-huisblad De Meierij Boxtel. Dat is een gratis uitgave van stichting Brabants Centrum. Uit oogpunt van dienstverlening aan haar lezers, besloot het stichtingsbestuur vorig jaar de gemeentepagina’s kosteloos door te plaatsen in abonnementenkrant Brabants Centrum.