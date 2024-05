Vuurwerk op het veld ontsiert belangeloze derby tussen DVG en ODC

di 21 mei, 11:00

Het laatste competitieduel in de vierde klasse D was er een om des keizers baard. ODC was immers al kampioen en de tweede plek was voor DVG ook al veilig. Het duel in het Liempdse sportpark De Roode Bleek werd echter ontsierd door vuurwerk dat tot twee keer toe op het veld werd gegooid.

De kampioenen van ODC waren door de eindoverwinning minder scherp, waar tegenstander DVG dat wel was. Het werd een wedstrijd van veel fysieke duels en dat is het soort voetbal dat de tricolores minder ligt dan de thuisploeg.

De eerste kans was echter voor de ploeg van trainer Piet Drijvers. In de 15e minuut kopte Jop Broeren een voorzet van Tijn Trommelen buiten het bereik van de keeper op de paal.

Een minuut later viel de treffer aan de andere kant. Na een corner ontstond er een scrimmage in de Boxtelse zestien, waarbij Jurre Traa de bal namens DVG in het doel schoot: 1-0.

ODC probeerde vervolgens om met combinatievoetbal van achteruit de gelijkmaker af te dwingen. Maar de meeste spelers van de Boxtelse ploeg hadden hun dag niet. Toch leek vlak voor rust de gelijkmaker te vallen. Ayoub Omair passeerde de keeper waarna Anir Mairouche kon scoren. De treffer werd echter afgekeurd vanwege buitenspel.

EINDSTAND

Direct na de pauze had ODC geluk toen een schot van een DVG-speler op de lat uiteen spatte. Het bleek uitstel van executie want in de 57e minuut kopte Jurre van Vechel namens de gastheren de 2-0 binnen.

Bij de Boxtelaren lukte nog steeds maar weinig. Pas in de 74e minuut viel de aansluitingstreffer. Het was Teun Timmermans die een corner van Broeren tegen het net kopte: 2-1. ODC zette nog een keer aan voor de gelijkmaker maar pogingen van Sjoerd van Lokven en Dirk van der Struijk misten het doel.

Zes minuten voor tijd gooiden onbekenden voor de tweede keer vuurwerk op het veld. De scheidsrechter besloot daarom de wedstrijd voortijdig te beëindigen. Hoewel de KNVB officieel nog moet besluiten of de laatste minuten later uitgespeeld worden, hebben de trainers van beide ploegen vrede met de 2-1 als eindstand.

Wat er ook besloten gaat worden, het seizoen 2023/2024 gaat voor ODC de geschiedenis in als bijzonder succesvol. Een waarin dik verdiend het kampioenschap werd behaald. Na de zomerstop mogen de tricolores laten zien wat ze waard zijn in de derde klasse.