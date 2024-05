De jeugdspelers van team JO9-1 van RKSV Boxtel zijn kampioen geworden in de hoofdklasse.

Jeugdkampioenen RKSV Boxtel spelen nog tegen Engelse ploeg

zo 19 mei, 12:30

De jeugdspelers van JO9-1 van RKSV Boxtel hebben een puike prestatie geleverd dit seizoen. Ze wonnen alle vier de periodetitels in de hoofdklasse en zijn dus ook kampioen. Het is een mooie aanloop naar de internationale wedstrijden tegen het Engelse Cambridge United op dinsdag 28 mei.

De jeugdploeg sloot het seizoen in stijl af door met 5-1 te winnen van GJS uit Gorinchem. Het was al de afgelopen acht maanden al vaker feest voor de jonge spelers, want ze sleepten eerder al drie periodes binnen.

Nu ook de vierde titel en dus het kampioenschap binnen was, mochten ploeggenootjes Mats, Kay, Dim, Dez, Semm, Finn, Davi en Raf op de platte kar door Boxtel. Dat deden zij samen met de spelertjes van JO9-2, dat ook kampioen werd. Trainers René Rabou en Stefan Mestrum zijn vanzelfsprekend trots op hun team.

CAMBRIDGE UNITED

Het voetbalseizoen loopt weliswaar op zijn einde, maar is nog niet helemaal voorbij. Dinsdag 28 mei komen namelijk vijftien team van Cambridge United uit Engeland naar RKSV Boxtel. De groep bestaat uit ruim 350 personen die een week lang verblijft in Center Parcs Heijderbos. De ploegen spelen tegen de teams van de club in sportpark Munsel.

Er zijn acht duels die om 18.30 uur van start gaan. Om 19.45 uur staat er nog eens acht wedstrijden op het programma. De jongens van JO9-1 staan in de eerste sessie tegen hun Engelse leeftijdgenootjes op de planning. Bezoekers zijn welkom om deze te komen bekijken. De kantine van RKSV Boxtel is deze avond tevens geopend.