Liempdse kaderspelers biljarten bij ‘t Ivoor in Boxtel om nationale titel

1 uur geleden

Liempde kan al gerust zo’n vijftig jaar een bolwerk van het kaderbiljarten worden genoemd. Leo van Hastenberg was in 1965 de grondlegger in café ‘t Wapen van Liempde. Inmiddels hebben de topbiljarters een nieuw thuis gevonden bij ’t Ivoor in Boxtel. Daar spelen zij zaterdag 25 en zondag 26 mei de halve finale in de strijd om de nationale titel.

De club uit Liempde werd vorig jaar na bijna zestig jaar opgeheven. De meeste spelers verkasten definitief naar ‘t Ivoor, waar ze ook al lid waren. Daar werden dit seizoen voor het eerst de competitiewedstrijden afgewerkt. ,,Wij speelden al niet meer bij het Wapen van Liempde”, zegt Ton Rovers, die al 35 jaar meedraait in het team. ,,We waren al uitgeweken naar Het Kloosterhof. Onder meer door corona kwamen we vervolgens nog nauwelijks in ons thuishonk en is in overleg met het andere team besloten te stoppen.”

De vereniging mag dan zijn opgeheven, de roots van het kaderspel liggen nog ontegenzeggelijk in Liempde. Waar leermeester Leo van Hastenberg zijn leerlingen klaar smeedde voor het moeilijke biljartspel. Martien van Tillaart was de eerste, gevolgd door Ton Rovers en later Henry van Dijk en Harm van de Laar. ,,We waren allen spelers die zich sterk ontwikkelden in het libre om zich vervolgens aan de hand van Leo te storten op het kader”, zegt Rovers.

TRAINEN EN TALENT

Libre is de eenvoudigste ‘biljartsoort’. Stoten met één bal en proberen de twee andere te raken. Kader is (veel) moeilijker. Het biljart is daarbij verdeeld in vakken waarin je steeds maar twee punten mag maken. Rovers: ,,Voor een leek lastig uit te leggen, maar de biljarters weten wel hoe moeilijk dat is. Je kunt er ook pas serieus aan gaan denken als je gemiddelde van vijftien haalt bij het libre. De doorsnee cafébiljarter komt niet boven de twee...”

Veel trainen is de basis, maar ook talent. Ook het mentale aspect speelt een belangrijke rol. ,,Soms zit je wel een half uur op je stoel als de tegenstander bezig is met een hoge serie. De achterstand loopt daardoor op en de druk neemt toe. Sommigen blokkeren door de zenuwen, een ander heeft daar helemaal geen last van”, legt Rovers uit.

HOGER AANZIEN

Maar toch, kader staat ook in de biljartwereld bepaald niet op de eerste plaats. Dat is het driebanden. Die spelsoort staat in hoger aanzien, er is ook meer geld te verdienen en de media-aandacht is groter. ,,Driebanden het summum van het biljarten? Ik ben het daarmee niet eens”, stelt kaderspeler Rovers, die zelf overigens ook niet onverdienstelijk aan driebanden doet. ,,Misschien is het aantrekkelijker om te zien en mooi dat je er op topniveau wat geld mee kunt verdienen. Maar ik vind het vreemd dat er verder geen vereisten zijn om aan driebanden te doen. Je pakt een keu en kunt zonder basisvaardigheden aan de slag. Waardoor je vaak lage gemiddelden ziet. Dat is dus bi kader heel anders.”

In Boxtel voelt het team zich inmiddels meer dan thuis. ,,Door de mogelijkheden om bij ’t Ivoor op alle momenten van de dag te kunnen trainen, waren wij al allemaal lid. Het was dan ook een logische stap om ook de wedstrijden hier te gaan spelen. Dat wilde de club ook graag. Boxtel had vroeger ook gekende kaderspelers en dat zag ’t Ivoor weer graag terugkomen.”

HALVE FINALE

Zaterdag en zondag staat in het ‘nieuwe’ thuis de halve finale van de strijd om de nationale titel op het programma. Rovers: ,,We hebben het al eens tot de finale geschopt, maar zijn nog nooit kampioen geworden. Dus laten we daar dit jaar voor gaan.”

De wedstrijden beginnen beide dagen om 10.00 uur. De accommodatie van ’t Ivoor staat aan De Voetboog 12a. Het ‘Boxtelse’ team bestaat uit Henry van Dijk, Martien van de Tillaart, Harm van de Laar en Ton Rovers. Spelers die individueel al meerdere Nederlandse titels behaalden. Nu nog de teamtitel. De tegenstanders komen uit Brielle, Zutphen en een combiteam uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.