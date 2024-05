Impressie van het tentoonstelling over de Heilig Bloedprocessie die nu te zien is in het Sint-Petrusbasiliek.

Bloeddoek 100 jaar terug in Boxtel: expositie in Sint-Petrusbasiliek

di 21 mei, 15:23

De bloeddoek is honderd jaar in Boxtel. Beter gezegd, één van de bloeddoeken keerde een eeuw geleden terug naar Boxtel. Met veel tamtam, plechtigheden en publiciteit werd het corporale doek vanuit Hoogstraten in België naar Boxtel gebracht. Daar werd de relikwie met alle egards in de Sint-Petrusbasiliek ontvangen. Het doek hoorde immers in Boxtel, was de mening van alle Boxtelaren. Vele duizenden belangstellenden waren bij de thuiskomst aanwezig.

Boxtel, dat in de tijd van het bloedwonder rond het jaar 1380 ruim 2.000 inwoners telde, werd daarop bedevaartsoord en met name op Drievuldigheidszondag bezocht door tienduizenden, soms wel 50.000 bedevaartgangers. Er was alle aanleiding om de Sint-Petruskerk van toen tot een monumentale kerk uit te bouwen. Zo’n drie eeuwen later, na de Vrede van Munster in 1648, werden de heilige doeken naar Hoogstraten gebracht, uit angst dat ze door de protestantse overheid in beslag zouden worden genomen. Weer bijna drie eeuwen later kwam de corporale doek terug in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel.

HONDERDEN VRIJWILLIGERS

En nu alweer tientallen jaren trekt, ter herdenking van het Heilig Bloedwonder, op de zondag na Pinksteren de Heilig Bloedprocessie in klassieke luister door de straten van Boxtel. Honderden vrijwilligers zorgen dat dit religieus-culturele evenement van de eerste orde in stand blijft.

Bij gelegenheid van de mijlpaal van honderd jaar dat de corporale doek terug is in Boxtel krijgt de Heilig Bloedprocessie veel stevige en extra aandacht. In de Sint-Petrusbasiliek is om die reden een expositie ingericht over het Heilig Bloedwonder, de geschiedenis ervan en de stand van zaken nu. Veel fotomateriaal is gebruikt, een videopresentatie is opgezet en ontzettend veel vaandels, banieren en andere voorwerpen die in de loop der jaren en ook nog heden ten dage worden gebruikt zijn tentoongesteld.

VEEL ATTRIBUTEN

Er is gebruik gemaakt van materiaal dat al eerder is verzameld door onder meer Jan Swinkels. Maar ere wie ere ook toekomt: Steven van Groeningen. Hij heeft zijn ziel en zaligheid in de expositie gestoken. Hij heeft de eerdere presentaties keurig geordend en aantrekkelijk tentoongesteld. De bezoeker wordt als het ware in de Heilig Bloeddoekhistorie van Boxtel ondergedompeld en valt van de ene in de andere verbazing. Indrukwekkend, imponerend en vaak ongelooflijk. ‘Hoe mensen in vervlogen tijden zich toch zo massaal op die verering stortten’, merkte een medebezoeker op, ‘Ongelooflijk en nu niet meer voor te stellen, een organisator van een popconcert zou jaloers zijn’.

De expositie is rijkelijk aangekleed. Alle voorwerpen die al tientallen jaren tijdens de Heilig Bloedprocessie en daarbuiten worden gebruikt zijn rijk gedocumenteerd tentoongesteld. Panelen vormen een zoektocht door de omgang van de basiliek en een schitterende verlichting doet de rest. Een tentoonstelling die u niet mag missen.

De expositie over de Heilig Bloeddoek duurt tot en met 13 juni. Deze is te bezoeken tijdens de openingstijden van de basiliek, elke dag van 08.00-10.00 uur en op vrijdagmorgen van 08.00-12.00 uur. Op zaterdag 25 mei en 1 en 8 juni is de basiliek ’s middags extra geopend van 14.00-16.00 uur, op zondag 2 en 9 juni ook van 14.00-16.00 uur. U kunt ook op afspraak met groepen een bezoek brengen, bel naar het secretariaat: (0411) 67 22 15