Locaties voor tiny house-pilot slinken

Twee van de vier initiatiefnemers die plannen hadden voor de bouw van tiny houses, zijn afgehaakt. Of een derde project van de grond komt, is onzeker. In Liempde is de hoop gevestigd op de Boxtelseweg 50, waar het echtpaar Schoenmakers op eigen terrein tien duurzame minihuisjes wil plaatsen. Maar ook daar zijn uitdagingen...