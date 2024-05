Zonovergoten eerste editie van Boxtel on Stage op de Markt

Onder een blakend zonnetje traden dit weekend diverse bands op tijdens de eerste editie van Boxtel on Stage op de Markt. Zo ook de Herriecanes.

Biertje in de hand, volop zon en fijne muziek. Al deze ingrediënten waren zaterdag en zondag aanwezig op de Markt. Daar werd voor de eerste keer het evenement Boxtel on Stage gehouden. Medeorganisator Frank Geurtz van Stichting Events Boxtel is meer dan tevreden.