Ayoub Omair van ODC was op dreef. Deze kans kon hij nog niet in een doelpunt omzetten door ingrijpen van de RKSVC-goalie, maar de aanvaller zou uiteindelijk drie van de negen treffers op zijn naam schrijven.

ODC drukt stempel op de titel met monsterzege

51 minuten geleden

Voor ODC stond er niks meer op het spel in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De tricolores zetten desondanks een monsterscore neer in sportpark Molenwijk. Het zwaar gehavende RKVSC uit Velddriel werd met liefst 9-0 op de pijnbank gelegd in een wedstrijd waarin afscheid werd genomen van twee clubiconen: keeper Robbie Roelofs en verdediger Stijn Smulders.

Drie weken geleden pakte ODC de titel en dat werd flink gevierd. Want met nog twee speelrondes te gaan, kon de ploeg van trainer Piet Drijvers niet meer worden achterhaald. De Boxtelse ploeg wilden in de twee resterende duels nog wel hun sportieve plicht doen.

De tegenstander had vanaf het begin geen enkele kans tegen de kampioenen. ODC kon binnen vijf minuten al drie keer scoren, bij de vierde poging was het kassa. Jop Broeren ging diep aan de rechterkant en gaf Ayoub Omair een niet te missen kans: 1-0. Vier minuten later viel de 2 - 0 via Tijn Trommelen na goed voorbereidend werk van Anir Mairouche.

In de fase die volgde kreeg ODC kans op kans maar pas in de 27e minuut viel de derde treffer. Dit keer was Omair de man van de assist en Trommelen wederom de doelpuntenmaker. Kort daarna werd opnieuw gejuicht. Linksachter Just van Wijk haalde vanaf een meter of 25 verwoestend uit waarbij de keeper het nakijken had: 4-0. Vlak voor de pauze werd het 5-0 door een uithaal van Broeren van net buiten de zestien.

PRIJSSCHIETEN

Na rust ging het prijsschieten gewoon door. Trommelen was in de 49e minuut andermaal de aangever voor Omair die daardoor de 6-0 op het scorebord zette. Een fraaie treffer viel enkele minuten later te bewonderen. Via een aantal stations belandde de bal op links bij Van Wijk die vanaf de achterlijn hard voor gaf. Bij de eerste paal schoot Omair vervolgens knap raak (6-0). In de 60e minuut kregen doelman Roelofs en verdediger Smulders een verdiende applauswissel. De beide routiniers die aan het einde van het seizoen gaan stoppen, werden nog even in het zonnetje gezet.

Vlak nadat de afzwaaiende sterkhouders het veld verlieten, viel de achtste Boxtelse goal. Mairouche was de doelpuntenmaker na een voorzet vanaf rechts van invaller Milad Habibi. De negende treffer kwam van de voeten van Dirk van der Struijk die vanaf rechts hard en zuiver raak schoot.

De tricolores deden er in de slotfase alles aan om de tiende van de middag binnen te schieten. Daarvoor kregen ze de ene na de andere grote kans. Maar de bal wilde er niet meer in, vooral dankzij enkele knappe reddingen van RKVSC-keeper Dani Gonzalez Docal. Daardoor bleef het uiteindelijk bij 9-0.

DERBY

De Boxtelaren spelen nog één wedstrijd. Op maandag 20 mei (2e pinksterdag) gaan de tricolores op bezoek bij DVG, de ploeg die zo goed als zeker op de tweede plaats gaat eindigden. Behalve eer en prestige staat er niks meer op het spel. De aftrap van de derby in Liempde is om 14.30 uur.

