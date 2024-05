Het team 17-1 van DVG vierde in een half jaar tijd twee kampioenschappen. Voor de winterstop in de eerste klasse en nu voor de hoofdklasse.

DVG 17-1 wint zowel de eerste- als de hoofdklasse

di 21 mei, 16:15

Het jeugdteam DVG 17-1 heeft een bijzonder seizoen achter de rug. De spelers winnen aan het eind van het vorige jaar namelijk de eerste klasse en zaterdag werd de ploeg kampioen in de hoofdklasse.

De dubbele winst vergt wel wat uitleg. Jeugdteams spelen namelijk een ander seizoen dan de volwassenen. Dat bestaat voor ploegen onder 17 uit drie fases. De eerste is de bekercompetitie, die loopt tot de herfstvakantie en bestaat uit zeven of acht teams. Daarna volgt tot de winterstop een reeks wedstrijden op een bepaald niveau. In het geval van de Liempdse groep, was dat de eerste klasse. DVG won alle duels op een na en kroonde zich vlak voor kerst tot kampioen.

OVERMACHT

Vanwege de overmacht mochten de Liempdenaren voor de derde fase van het seizoen uitkomen in de hoofdklasse. Die begon eind januari en ook hier werd veel gewonnen. Sterker nog, door de 4-0 winst van zaterdag tegen SCG ‘18 uit Sint-Michielsgestel, werd geen duel verloren. Er was slechts een gelijkspel. Tijdens de gehele derde fase kreeg DVG 17-1 slechts vier goals tegen. De leiding zag steeds weer een goede mentaliteit in het team dat steeds weer streed om de punten.

Al met al dus genoeg om de kampioenschaal (wederom) naar DVG te sturen.