Het duel van RKSV Boxtel tegen De Bocht '80 werd in de tweede helft nog erg spannend.

Boxtel wint van De Bocht in duel met twee gezichten

di 21 mei, 10:00

Met nog een wedstrijd te gaan, wordt het nog spannend in de top van de vijfde klasse D. Het vaandelteam van RKSV Boxtel staat na de winst op concurrent De Bocht ‘80 uit Oirschot nog maar drie punten achter op de nummers een én twee.

Meteen na de aftrap liet Boxtel er geen twijfel over bestaan dat zij nog meedoet om de prijzen. Al na een paar minuten stond de 1-0 op het bord, dankzij Lars van Hamond. Ook de tweede goal liet niet lang op zich wachten. Boxtel kreeg kort na elkaar twee corners en bij de tweede was het Mitchell Vogels die zijn hoofd tegen de bal wist te krijgen.

De wedstrijd had na een kwartier al in het slot kunnen liggen, maar na een Boxtelse misser was het de ploeg uit Oirschot die de aansluitingstreffer maakte, 2-1.

De thuisploeg liet zich hier door uit het veld slaan en scoorde de 3-1 via Valentijn Waals. Na een aanval door het midden kon hij met een droge knal de bal in de rechtse hoek plaatsen.

Daarmee was de koek nog niet op, want vlak voor de pauze prijkte ook de 4-1 nog op het scorebord. Lars van Hamond zette de laatste man van De Bocht van de bal en wist Owen Kemps te bereiken die met de punt van zijn schoen de uitgekomen goalie omzeilde. De bal had net genoeg vaart en rolde binnen de palen.

ORDE OP ZAKEN

Na de rust was de verwachting dat Boxtel de overhand zou houden, maar niets bleek minder waar. De Bocht stelde in rap tempo bijna orde op zaken. Reandell Bijlhout schoot de bal buiten het bereik van de Boxtelse keeper Jaap Arts in de kruising: 4-2.

De bezoekers bleven aandringen en Murat Ozcan tikte enkele minuten later een vrije trap gewiekst binnen. Arts verwachtte de bal overal, behalve in de korte linkerhoek. De 4-3 was een feit en Boxtel leek stuurloos.

De gemoederen liepen in de slotminuten regelmatig hoog op. Dat resulteerde nog in een opstootje vlak voor het laatste fluitsignaal. Daardoor boekte Boxtel uiteindelijk toch een zwaarbevochten overwinning.

Omdat koploper Audacia gelijk speelde en HMVV wel wist te winnen, staan beide ploegen nu gelijk in punten. Boxtel volgt daar vlak achter. De munselploeg speelt zondag 26 mei het laatste duel in Hooge Mierde bij HMVV en kan bij winst mogelijk voor vuurwerk zorgen. De wedstrijd begint om 14.30 uur.