Riool Kapelweg in slechte staat: snelle ingreep nodig

Na een spoedreparatie in februari vorig jaar, laat de gemeente in het weekend van 7 juni opnieuw rioleringswerkzaamheden uitvoeren in de Kapelweg. Idealiter zou de klus onderdeel zijn van een totale vervanging van de riolering in buurtschap Kalksheuvel. Maar vijf buizen zijn in dusdanig slechte staat dat het nodig is om snel in te grijpen.