RevancheBoxtel wordt naam fusiebridgeclub

29 minuten geleden

Als medio november beide algemene ledenvergaderingen akkoord gaan, dan fuseren de bridgeclubs Boxtel en Revanche per 1 januari. De nieuw gevormde club gaat dan RevancheBoxtel heten.

,,Het voorstel voor de nieuwe naam is al op het besloten deel van onze clubwebsites te vinden, het is een publiek geheim”, aldus Pieter Springer, voorzitter van bridgeclub Boxtel.

De clubs gaan samen omdat ze dan wat ledental en bestuursleden betreft sterker staan. Springer: ,,Het is niet eenvoudig om aan kaderleden te komen. Na de fusie is nog maar één bestuur nodig.”

Per januari bridget de nieuwe club op dinsdag- en donderdagavond en woensdagmiddag in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1. Chinees-Indisch restaurant Lotus aan de Breukelsestraat biedt nog tot het eind van het jaar onderdak aan bridgeclub Boxtel. Op die locatie wordt tevens een introductiecursus gegeven voor mensen die de beginselen van het edele kaartspel willen leren kennen. Springer: ,,Daar is veel belangstelling voor. Er doen 34 mensen aan mee. De bridgesport leeft dus in Boxtel.”