Een blik op Lseven. De nieuwe beachclub in park Molenwijk opent woensdag 2 februari

Netwerkavond voor ondernemers bij Lseven

zo 19 mei, 11:00

Businessclub Spin houdt donderdag 23 mei een informele netwerkavond voor alle ondernemers uit de gemeente Boxtel. De bijeenkomst in beachclub Lseven (park Molenwijk) begint om 19.30 uur.

Tijdens de avond is presentator en debatleider Martijn de Greve te gast om met alle aanwezigen te praten over het ondernemersklimaat. Na het debat is er tot middernacht gelegenheid om met elkaar bij te praten.

De toegang voor de avond is gratis. Aanmelden is mogelijk via de webpagina aanmelden.spinboxtel.nl.