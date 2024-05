Hockeymannen MEP zijn kampioen

47 minuten geleden

De titel is binnen voor de hockeymannen van MEP. Het nog jonge elftal van coach Jaro van Eekelen had genoeg aan het resultaat in eigen huis tegen hekkensluiter Weert en is niet meer te achterhalen door achtervolgers Goirle en Etten-Leur. Door het kampioenschap, komt de Boxtelse ploeg volgend jaar uit in de overgangsklasse.

- Later meer