Garagesale in Esch levert 1.200 euro op voor KiKa

zo 19 mei, 07:30

In april en mei organiseerde Loesfoundation garagesales in de dwarsdeelschuur van de familie Plantema in Esch. De tweedehandsmarkt en verkoop van antiek en brocante, brachten in totaal 1.200 euro op. Het bedrag is overgemaakt op de rekening van KiKa.