One Two Trio viert net als fanfare Concordia een jubileum, al komen de drie Boxtelaren met dertig jaar bestaan nog niet bijna aan het 150-jarig bestaan van de Liempdse vereniging.

Een, twee, drie dagen feest in Liempde met fanfare Concordia

za 18 mei, 12:00

Fanfare Concordia heeft al enkele feestjes achter de rug, maar het hoogtepunt van haar 150-jarig jubileum volgt op 7, 8 en 9 juni. De muzikanten hebben hiervoor een driedaags programma opgezet met als hoofdgast One Two Trio. Alles vindt plaats in en rond de feesttent op D’n Tip in Liempde.

Het feestelijke jubileumweekend begint op vrijdag vanaf 20.00 uur. Dan vindt de reünie van het midzomeravondfestijn plaats. Een muzikaal evenement met zeven (Liempdse) blaaskappellen zoals dat rond de eeuwwisseling werd gehouden.

De zaterdag staat in het teken van de Boxtelse formatie One Two Trio. In de middag spelen de bandleden Freek van Daal en de broers Rene en Joris Cijffers hun kindershow tussen 14.00 en 16.30 uur. Er is dan tevens een ballonnenclown, dj, karaoke en er zijn pannenkoeken.

In de avond gaat vanaf 20.00 uur het dak van de tent met de jubileumshow van het Boxtelse drietal. One Two Trio bestaat namelijk dertig jaar en viert dat met alle Liempdenaren. De formatie brengt de husselshow ten gehore die lange tijd bij Edwin Evers op Radio 538 te horen was en de bekende hits komen voorbij.

ENERGIEK

De muzikanten van Concordia zijn zondag nog niet uitgefeest, want er volgt nog een afsluiting van het jubileumweekend. Het 85-koppige BELL-orkest treedt dan vanaf 14.00 uur op, bestaande uit muzikanten uit alle kernen van de gemeente Boxtel. Het orkest staat onder leiding van dirigent Mariska Brienen en speelt een gevarieerd repertoire waarbij alle nummer een link hebben met BELL. Tevens vertolken zangers Tessa Berkelmans uit Liempde en Fred Bergman uit Esch enkele nummers.

De feestdriedaagse wordt swingend afgesloten door Broadway Brass. Deze tienkoppige band gooit pop, dance, house en hip-hop in de blender en brengt dat met veel koperinstrumenten en een drumstel ten gehore. De organisatie geeft aan dat bezoekers een energiek optreden kunnen verwachten.

De toegang is vrijwel alle dagen gratis. Alleen voor zaterdagavond wordt entree gevraagd. Kaartjes kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/parttrio.