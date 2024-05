‘Ik sta niet graag op de voorgrond, maar ik móest dit doen’

Wilma Frense zet haar kwetsbaarheid om in kracht en helpt lotgenoten om zich te uiten over psychische en lichamelijke uitdagingen.

Hoe zet je kwetsbaarheid om in kracht? Het is een van de onderwerpen die aan bod komt tijdens de Praat!, de gratis te bezoeken talkshow in De Rots die woensdag 22 mei in het teken staat van de kracht van de vrouw. Kwetsbaarheid: Wilma Frense kan er wel over meepraten...