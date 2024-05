Bloedprocessie gaat altijd door. Oók als het regent

Met enige regelmaat is regen spelbreker tijdens de Heilig Bloedprocessie. Hier schuilen de dragers van het schrijn met de Heilig Bloeddoek in en bij een abri aan de Mgr. Wilmerstraat. Even later werd bekend dat de stoet ontbonden werd.

Foto: Piet van Oers, 1988 | archief Brabants Centrum | Beeldbank Boxtel.