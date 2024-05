Rocken en rollen in het Liempdse Concordiapark

za 18 mei, 10:00

Het Concordiapark in Liempde is in het dit weekeinde het middelpunt voor veel activiteiten. Van rock en roll en muzikaal vertier op zaterdag 18 en zondag 19 mei tot oude auto’s op maandag 20 mei.

De festiviteiten starten op zaterdag in de bekende rood-witte tent in het Concordiapark. Daar treden vanaf 20.00 uur de rock- en rollband The Explosion Rockets en dj Albert Bressers op. Kaarten kosten 10,80 euro en zijn aan de tent verkrijgbaar of nog te bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/Liempde2024.

Zondag, eerste pinksterdag, keert het gratis toegankelijke muziekfestival Limuscene weer terug. Tussen 13.00 en 23.00 uur treden dan dertien bands op in de tent en in de kiosk.

De Brabantse Oldtimerdag is op maandag 20 mei. In diverse colonnes rijden grote aantallen klassieke voertuigen vanaf 09.00 uur door het Liempde. Er is muziek van Raustabouts en Ducktails.