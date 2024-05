Kay Karssemakers en zijn crossmotor zijn geheel bedekt onder de modder. De omstandigheden in Portugal maakten het een lastig raceweekend voor de Boxtelaar.

Teleurstelling bij Karssemakers na valpartij in modder

11 minuten geleden

De Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers kreeg dit weekend een flinke domper te verwerken. In de modderige omstandigheden tijdens de GP MX2 in het Portugese Agueda, haalde de coureur geen punten. Dat kwam vooral door een flinke valpartij.

De rijder van het Fantic Factory Racing MX2 Team begon in de vrije- en tijdtraining nog best aardig met een dertiende en achttiende tijd. Maar in de modderige kwalificatieronde, raakte Karssemakers door een val ver achterop, en plaatste zich zodoende als zeventiende.

Bij de start van de eerste manche op zondag kwam de Boxtelaar goed weg en ging hij als tiende de eerste bocht in. In de tweede ronde ging het echter flink mis. Karssemakers landde na een sprong verkeerd en de rijder achter hem kon hem niet meer ontwijken. Hij probeerde nog door te racen, maar viel alsnog geblesseerd uit.

GEEN PUNTEN

Ondanks de valpartij, wilde de Boxtelaar toch van start in de tweede manche. De baan was wederom een modderbad. Niet geheel fit lukte het Karssemakers om als negende door de eerste ronde te komen, maar daarna ging het weer mis. Hij gleed uit en viel terug tot achterin het veld. De coureur knokte zich nog enkele plekken naar voren, maar stapte niet veel later toch van zijn motor.

Omdat hij twee keer niet finishte, scoorde Karssemakers ook geen punten. Veel tijd om te herstellen heeft hij niet, want dit weekend staat de zesde GP MX2 op de kalender. Dan gaat het WK verder op het Spaanse circuit van Lugo.