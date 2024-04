Degradatie dreigt voor rugbyteam Ducks/Oysters

18 minuten geleden

Ondanks een voortvarende start, gingen de rugbyers van combinatieploeg Ducks/Oysters uit Boxtel én Oisterwijk met 22-7 onderuit. Degradatie dreigt. Nota bene een team van de Oisterwijkse vereniging Oysters duwde de ploeg dieper in het dal.

In de streekderby had de Boxtelse delegatie, aangevuld met Oisterwijkse spelers, een goede start. Tim Nouwens sneed door de defensie van de thuisploeg en Max van der Vleuten kon de try scoren. Pim van Esch benutte de conversie: 0-7.

BAAS IN DE SCRUM

Na vijftien minuten nam Oisterwijk het offensief over. Al snel viel de gelijkmaker: 7-7. Op het half uur sloeg de thuisploeg voor rust een gat door kort achter elkaar tweemaal te scoren: 17-7. Beide aanvalslijnen hadden problemen om gevaarlijk te worden, Oisterwijk was de baas in de scrum en gebruikten dat wapen om in balbezit te blijven, bij bijna alle gekregen penalty’s bijvoorbeeld.

Door deze tactische keuze kwamen de aanvallers van Ducks/Oysters bijna niet in balbezit. Oisterwijk nam daarentegen afstand en kwam op een comfortabele 22-7. Mauro Saccomani deed nog iets terug voor de gasten en bepaalde de eindstand met een try: 22-12.

Doordat de concurrentie wel punten pakte, draagt Ducks/Oysters de rode lantaarn in de derde klasse. Degradatie kan alleen nog worden voorkomen als de laatste wedstrijd wordt gewonnen. Die is komende zondag 21 april in Boxtel tegen het hoog geplaatste RC Eindhoven, een uitdaging die erg hoog is gegrepen... Aftrap: 15.00 uur.