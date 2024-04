Kas Beekmans promoveert naar zwaardere 600cc klasse

6 minuten geleden

De Boxtelse motorracer Kas Beekmans maakt promotie. Hij start dit weekend het nieuwe seizoen in de Supersport 600, waardoor hij dus ook een zwaardere motor onder zich krijgt. Afgelopen weken trainde hij al met het nieuwe materiaal.

Een jaar geleden maakte Beekmans nog zijn debuut in de Supersport 300. Door zijn goede prestaties in dat seizoen, hij won de Yamaha R3 Cup en eindigde net buiten de top tien in het IDM-kampioenschap, mag hij zich dit jaar gaan bewijzen op een 600cc motor. Dit weekend is hiervoor de eerste wedstrijd in het internationale Deutsche Meisterschaft. Dat vindt plaats op het circuit Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal, in de Duitse deelstaat Saksen.

Zijn team Apreco zag de positieve ontwikkeling die de Boxtelse coureur doormaakte en gaf hem de kans om in het komende kampioenschap te strijden met zwaarder materiaal. Het veld bestaat uit 25 racers uit negen verschillende landen.

VERTROUWEN

Kas: ,,Ik ben superblij met de kans die ik heb gekregen, mede dankzij mijn huidige sponsoren. Bij de voorjaarstraining in Valencia heb ik me de nieuwe motor al redelijk eigen kunnen maken. Begin april hebben we de testdagen in Assen goed benut om de motor naar mijn stijl af te stellen. Dat alles geeft me veel vertrouwen voor het nieuwe seizoen. Ik ga dit weekend alles geven om een goed resultaat neer te zetten.”

Kas Beekmans tijdens een training op het TT-circuit in Assen op zijn nieuwe 600cc motor. De Boxtelaar promoveert komend seizoen naar een hogere klasse met zwaardere motoren. Foto: Damon Teerink.