De naam van Roger van Laere is vereeuwigd in de gevel van Teunis Honk, het clubhuis van het Liempdse gilde.

Erehoofdman onthult gedenksteen Teunis Honk

do 16 mei, 11:00

Door hem een gedenksteen te laten onthullen heeft het Liempdse gilde Sint-Antonius Abt mede-oprichter en erehoofdman Roger van Laere in het zonnetje gezet. Dat gebeurde zaterdag op het schietterein Antonius Bleek aan de Oude Dijk.

Het gilde vierde dat Harm van der Ven een jaar eerder het koningschieten won. Naar oude gewoonte trakteerde hij de schuts op het koningsbier. De flesjes gerstenat die hij daarvoor liet openrukken, waren voorzien van een speciaal etiket.

37 JAAR VOORZITTER

Voordat het echter zover was, heette hoofdman Wynand Bressers zijn voorganger en diens familieleden welkom. Vanaf de start in 1986 gaf Van Laere bestuurlijk leiding aan het gilde van kruisboogschutters. Vorig jaar droeg hij zijn voorzitterschap over. Bressers memoreerde in zijn toespraakje de vele verdiensten van de oud-huisarts voor het Liempdse gilde. En dus was een ingemetselde plaquette met inscriptie wel op zijn plek.

SCHIETEN EN BOULEN

Na de onthulling bracht het gilde een veldelgroet gebracht aan de koning en erehoofdman. Daarmee was de bijeenkomst echter nog niet ten einde. De schutters richtten hun kruisboog op de ruim twaalf meter hoge schutsbomen. Na een spannende strijd bleven vier van hen met een gelijk aantal punten over. Vera Bressers, eerder dit jaar benoemd tot deken-rentmeester van het gilde, had haar zenuwen het best onder controle en ging met het Janus Bressers-wisselschild aan de haal.

Bezoekers die niet aan de schietwedstrijd deelnamen, vermaakten zich met jeu de boules. Daar was de inzete een wisseltrofee die Norie van der Ven, echtgenote van de gildekoning, mee naar huis nam. Met een barbecue werd de zonnige feestdag op gezellige wijze afgesloten.