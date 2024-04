In pand van WSD kon je over de koppen lopen

,,Wat een pand, Wat een bedrijf. Wat een dag.” Algemeen directeur Jan Simons van WSD had zaterdagochtend niet heel veel woorden nodig bij de opening van het vernieuwde pand aan de Schouwrooij in Boxtel. Het sociaal ontwikkelbedrijf dat werk biedt aan bijna tweeduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio, zette de deuren wagenwijd open en werd massaal bezocht.