Portrait of a River: Amerikaanse documentaire over Dommel

Een Amerikaanse filmploeg maakte onder de titel Portrait of a River een documentaire van een uur over de Dommel en het Van Gogh Nationaal Park. In een reeks over bijzondere rivieren wereldwijd, kwamen eerder al de Nijl, de Mississippi, de Oder en de Kenai River prominent in beeld. Dinsdag 7 mei is de online wereldpremière. Die is live te volgen vanaf 17.45 uur.