‘Spiegeltent is één grote legodoos’

Zoals deze krant zondag al meldde: spiegeltent Bon Salon is in het Hemelvaartweekeinde opgebouwd in kasteelpark Stapelen. Dat gebeurde door vijftien vrijwilligers onder regie van twee Vlamingen, waarvan er een al zijn hele leven deze specifieke danstent op- en afbrak. ,,Het is als een grote legodoos, alles haakt in elkaar zonder dat er ook maar één spijker of schroef aan te pas komt”, vertelt Wim Ketelaars. Hij is voorzitter van de stichting die vanaf 24 mei een vier wekend durend Boxtels Dorpsfeest organiseert.