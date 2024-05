Bewoners Hoogheem zijn achterstallig onderhoud beu

Het regent klachten over achterstallig onderhoud van de Hoogheemflats in Boxtel-Oost. De verhoging van de huur was voor velen de druppel.

Bewoners van de Hoogheemflats in Boxtel-Oost sturen in groten getale bezwaren naar woonstichting Joost. Reden is de aangekondigde huurverhoging. Die zou niet reëel zijn vanwege veel achterstallig onderhoud. De cv-ketels worden volgend jaar aangepakt, daarnaast is de woningcorporatie bezig met de voorbereidingen voor een grote renovatie, maar kan nog niet aangeven wanneer de werkzaamheden starten.