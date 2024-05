Podcast over spannend oorlogsverhaal Sparrenrijk

Dat in de bossen van de Kampina in september en oktober 1944 een grote groep airbornemilitairen schuil werd gehouden, is bekend. Het Boxtelse verzetsmonument verwijst daarnaar. Dat ook in Sparrenrijk soldaten zaten ondergedoken, is veel minder vaak belicht. Heemkunde Boxtel brengt daar met een podcastserie verandering in.