Het protestants kerkje aan de Clarissenstraat in Boxtel werd in 1812 gebouwd en is ontworpen door de Boxtelse architect, landmeter en politicus Hendrik Verhees. Op de achtergrond de toren van de Sint-Petrusbasiliek.

Ruud van Nooijen belicht historie van Boxtelse protestanten

1 uur geleden

Wat is de geschiedenis van de hervormde gemeenschap in Boxtel? Op die vraag geeft heemkundige Ruud van Nooijen op dinsdag 7 mei antwoord in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat. De lezing begint om 19.30 uur.

Met de Vrede van Munster in 1648 wordt de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën erkend. Spaanse troepen verlaten Brabant, katholieke kerken en overige bezittingen komen in handen van de Staten-Generaal. Uitsluitend het Nederduits gereformeerde geloof (gebaseerd op de leer van Calvijn) is toegestaan. Boxtels eerste dominee Johannes Aelstius arriveert nog hetzelfde jaar september. Hij neemt de grote Sint-Petruskerk in gebruik en zal vier jaar in het dorp blijven.

De plaatselijke protestantse gemeente is lange tijd niet erg groot, ondanks enkele groeimomenten. Pas in 1777 wordt er een kerkenraad opgericht. Legio problemen doemen van tijd tot tijd op: zorgen om de betaling van het salaris van de dominee, zorgen om behoud van een eigen kerkgebouw, het aantal leden...

Van Nooijen houdt zijn lezing in het kader van Samen op stap in cultureel Boxtel, een activiteitenprogramma rond het tienjarig bestaan van museum MuBo.