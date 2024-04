Het vaandelteam van voetbalclub ODC is kampioen in de vierde klasse D, nog voor de competitie is afgelopen. Het won vanmiddag thuis in sportpark Molenwijk met 2-1 van BVV uit Den Bosch. Na het eindsignaal was het nog even spannend, omdat ODC de titel vandaag alleen zou pakken als concurrent DVG Liempde zou verliezen.