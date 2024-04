Ramon Mulder (rechts) van Irene in duel met twee spelers van Mosa. De Gemondenaren misten veel kansen, waardoor ze uiteindelijk met 0-1 in eigen huis verloren.

Irene verliest thuis in duel van gemiste kansen

1 uur geleden

Irene moest zondag in eigen huis tegen Mosa’14 uit Oijen nog altijd zes spelers missen vanwege blessures. Daarom was de hulp van spelers van JO19 wederom welkom. Dat kon niet voorkomen dat het duel met 0-1 werd verloren.

De Gemondenaren waren de hele eerste helft de bovenliggende partij en wisten veel kansen te creëren. Maar die werden niet benut. Zo stond de paal drie keer en de lat twee keer een doelpunt in de weg. Andere kansen werden te slap ingeschoten of misten precisie. Mosa kwam pas in de 44e minuut in de buurt van het Gemondse doel. Het bleef 0-0.

VOETBALWET

In de tweede helft eenzelfde beeld, met de kanttekening dat Mosa iets meer tegengas gaf. De goede kansen waren wederom voor Irene, maar de bal wilde er niet in. En dan treedt een ongeschreven voetbalwet in werking. Bij een vrije trap van Irene werd de bal half weggewerkt en deze viel voor de voeten van speler van Mosa die de bal met een volley in het doel wist te schieten.

Irene probeerde in het resterende kwartier nog alles te doen, maar een doelpunt maken lukte niet. Voor de Gemondenaren is het nu zaak om toe te werken naar de promotiewedstrijden en hopen dat de ziekenboeg voor die tijd leeg loopt.

De volgende wedstrijd is zondag 12 mei om 14.30 uur. Dan is OKSV in Overlangel de tegenstander.