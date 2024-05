‘Powerduo’ The 16A treedt op bij De Mèrt

di 14 mei, 12:00

Een powerduo dat met akoestisch én elektrisch gitaar optreedt en klassiekers uit de Top2000 speelt. Zaterdag 18 mei is de coverband The 16A vanaf 20.30 uur live te zien in café De Mert aan de Markt in Boxtel. De show begint met akoestische kampvuurliedjes en ontwikkelt zich tot een gegarandeerd rock- en dansfeest. Entree is gratis.