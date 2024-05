Freek Claasen verzorgt een lesje vendelen aan de schooljeugd. De workshops worden momenteel herhaald bij museum MuBo. Zaterdag 25 mei is de volgende.

Schuttersgilde heeft nieuw bloed nodig

di 14 mei, 14:00

Een lezing door een Brabantse gildekenner leidde begin 1996 tot zóveel enthousiasme dat nog datzelfde jaar het Boxtels schuttersgilde Sint-Barbara & Sint-Joris heropgericht werd. Bijna dertig jaar later kan de broederschap wel wat ‘nieuw bloed’ gebruiken. En dus wordt een soortgelijke voorlichtingsavond gehouden.

Om meer bekendheid te geven aan wat het gilde doet en betekent, houden donderdag 30 mei vanaf 20.00 uur enkele sprekers een voordracht. Dat gebeurt in het gemeentehuis (ingang Markt) door mensen die actief zijn in de provinciale gildefederatie. Voorts vertellen enkele jongeren waarom zij in de afgelopen jaren toetraden en wat hen aantrekt.

Hoewel ook de jeugd welkom is, hoopt het gilde met name op dertigers en veertigers die zich willen aansluiten. Gedacht wordt aan mannen en vrouwen die gestopt zijn met sporten en toch een leuke vrijetijdsbesteding willen. Dat kan bijvoorbeeld door te vendelen of te trommelen, maar ook door deel te nemen aan de kruisboogcompetitie op zondag.

AANWAS ONONTBEERLIJK

Gildehoofdman Ton Jonkers meldde een halfjaar geleden in deze krant dat hij vaak complimenten krijgt voor de wijze waarop het gilde plechtigheden als Koningsdag, dodenherdenking, bloedprocessie en de kranslegging bij het verzetsmonument op de Kampina opluistert. ,,Da’s hartstikke mooi natuurlijk. Maar willen we dat op de lange termijn volhouden, dan is nieuwe aanwas onontbeerlijk”, zo liet hij in december optekenen.

Burgemeester Ronald van Meygaarden, eredeken van het gilde, is gastheer tijdens de informatieavond. Bezoekers worden ontvangen met koffie of thee en iets lekkers.

Na afloop wordt onder het genot van een drankje nagepraat. Belangstellenden voor de bijeenkomst kunnen zich tot uiterlijk 25 mei aanmelden bij beschermvrouwe Ine Jonkers- van der Velden via e-mail: ine@dassenburcht2.nl.

WORKSHOPS BIJ MUBO

De informatieve lezing in het gemeentehuis is niet de enige manier waarop het gilde nieuwe mensen enthousiast probeert te maken. Zo wordt zaterdag 25 mei de tweede van drie workshops vendelzwaaien en trommelen verzorgd in museum MuBo aan de Baroniestraat.

De interactieve demonstratie duurt van 14.00 tot 17.00 uur en wordt mede gehouden in het kader van het tienjarig bestaan van het museum. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@muboboxtel.nl. De laatste workshops zijn op zondag 16 juni.