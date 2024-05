Boxtelse boksers 4Defence maken hun debuut in de ring

di 14 mei, 16:45

Drie boksers van de Boxtelse vechtsportschool 4Defence, maakten zondag hun debuut in de ring. In sporthal De Run in Berlicum was die dag de mogelijkheid voor beginnende boksers om ervaring op te doen.

Hoewel de wedstrijden officieel niet onder auspiciën van de Nederlandse Boksbond vielen, was de entourage daar wel naar. Bjorn Harks (30), Nino Scheutjens (22) en Eppo Zant (20) stapten in een echte boksring. Er waren tevens scheidsrechters en een jury aanwezig die ook een winnaar en een verliezer aanwezen. Om het spektakel compleet te maken, kwam iedere deelnemer op over een rode loper met opzwepende muziek.

Harks nam het op tegen zijn dorpsgenoot Aftab Raya, die traint bij De Counter in Vught. Harks verloor op punten van Raya. Vervolgens bood Scheutjens prima partij tegen zijn al wat meer ervaren tegenstander. Ondanks dat de Boxtelaar pas tien maanden traint, verloor hij de wedstrijd met een punt verschil.

In de gewichtsklasse waar Zant in bokste werd het schema op het laatste moment omgegooid omdat een van de vier deelnemers niet kwam opdagen. Er waren steeds twee rondes van twee minuten tegen elkaar gebokst. Zant werd hier derde.