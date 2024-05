Gezamenlijk een maaltijd nuttigen en ondertussen praten over zaken die ertoe doen. Dat is 'Samen aan Tafel'.

Samen tafelen in De Schakel: alle gezindten zijn welkom

di 14 mei, 10:30

Eens per maand wordt in De Schakel aan de Clarissenstraat in Boxtel een gezamenlijke maaltijd gehouden. Iedereen die een keer geen zin heeft om te koken, is er welkom. Ongedwongen delen gasten een tafel met bekenden of onbekenden tijdens Samen aan Tafel.

Aan de maaltijd in de ontmoetingsruimte van de Protestantse Gemeente kan iedereen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of religieuze overtuiging. Meestal wordt geopend met een gedicht of een korte tekst, waarna de gerechten geserveerd worden en gesprekken op gang komen. Soms over de tekst, maar vaak ook over wat een ieder bezig houdt. Meestal zijn er vijftien à twintig bezoekers en die reageren veelal enthousiast.

Tijdens Samen aan Tafel wordt een tweegangenmenu voorgeschoteld. Het hoofdgerecht gaat vergezeld van óf een voor- óf een nagerecht en ter afsluiting is er koffie of thee. De organisatoren vragen belangstellenden om zich vooraf aan te melden in verband met planning en inkoop. Ook dieetwensen kunnen dan kenbaar worden gemaakt.

De maaltijden zijn vrij toegankelijk. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Aan het eind van het jaar blijft altijd een positief saldo over. Daarvan wordt de helft gedoneerd aan een sociaal doel in Boxtel. De rest van de opbrengst is bestemd voor aanschaf van ontbrekende keukenattributen en voor vergoeding van gebruik van de ruimte en voorzieningen.

Vóór de zomervakantie zijn er nog twee bijeenkomsten: op de maandagen 27 mei en 24 juni. De deur van De Schakel is vanaf 17.45 uur open. Belangstellenden kunnen zich tot drie dagen vooraf aanmelden via email: samenaantafel@pg-boxtel.nl of na 18.00 uur bij Andrea Peters, telefoonnummer 06-12 22 47 44.