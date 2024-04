Karssemakers rijdt naar top 15 in Trentino

40 minuten geleden

De Boxtelse crosser Kay Karssemakers is tijdens de vierde wedstrijd om het Wereldkampioenschap MX2 in de top vijftien geëindigd. De rijder van het Fantic Factory Racing MX2 Team reed constante manches op het circuit nabij de Italiaanse stad Trentino

In de eerste omloop reageerde Kay goed op het vallen van het starthek. Hij stuurde de Fantic-machine rond een elfde plaats door de eerste bocht. In de eerste ronde wist de Boxtelse coureur zelfs op een negende plaats door te komen. Ondanks zijn goede ritme constante rondetijden moest hij toch enkele plaatsen toegeven. De dertiende plek hield de Boxtelaar nog wel even vol, maar in de slotfase werd hij nog tweemaal gepasseerd.

Ook de volgende manche startte Kay voortvarend. Als twaalfde scheurde hij door de eerste bocht. Het tweede racedeel werd een kopie van de eerste. Lange tijd had Kay de twaalfde plaats in handen, maar hij moest toch nog een paar plaatsen toegeven en kwam als vijftiende plaats over de finish. Desalniettemin een puike race.

In het weekend van 4 en 5 mei is de volgende wedstrijd van het WK MX2 in Portugal.