Defence Center Boxtel scoort goed in Rotterdam

zo 14 apr, 15:30

De marathon van Rotterdam was niet het enige sportieve evenement in de stad zondag. Ook de leden van Defence Center Boxtel kwamen in actie tijdens de Taekwon-Do Cup in sportcentrum De Wilgenring. Er gingen diverse medailles mee naar huis.

Het toernooi was internationaal, want er deden ook sporters uit Engeland, Polen, Italië en België mee. Vanuit Boxtel togen zeventien taekwondoka’s naar havenstad. Een flinke groep, waardoor er ook genoeg coaches mee naar Rotterdam moesten om alle leden te begeleiden.

De hulp was hard nodig, want de Boxtelse deelnemers moesten in een voor hen nieuwe categorie strijden. Daarnaast deden er een aantal leerlingen voor de eerste keer aan een toernooi mee. Trainers sabum Atmane Qoubbane, Miranda Groeneveld, Sohail Raja en Dado Lukaic hadden het er zondag maar druk mee.

ROOK OPGETROKKEN

De begeleiding wierp haar vruchten af, want toen de rook van alle duels was opgetrokken, waren er acht Boxtelse sporters die met een medaille naar huis gingen. Goud was er voor Inaya Raja, Kacper Andrzejewski en Jolijn van Eisden. Zilver werd uitgereikt aan Dylan Seevarajah, Lola Groeneveld en Lorenzo van Riel en Daoud Qoubbane en Lena Andrzejewski kregen een bronzen plak.