Kampioensrace voor Taverbo nog niet helemaal gelopen

1 uur geleden

Taverbo I versloeg zaterdag thuis aan de Voetboog Belcrum 1 met 11-2. De Boxtelaren staan tweede in de landelijke tweede divisie, poule C. Het verschil met koploper SVE uit Utrecht was voor zaterdag vijf punten en is dat nog steeds, want ook de Utrechters wonnen met 11-2.

De kampioensrace is dus nog niet helemaal gelopen voor het Boxtelse team, al is de kans op de titel klein. Als SVE 20 april, de laatste competitieronde, een flinke steek laat vallen en Taverbo ruim wint, kan de vlag in Boxtel wellicht in top. In ieder geval was de overwinning op Belcrum een stap in de goede richting.

Taverbo speelde met Nicolas Daub, Johan van den Nieuwenhuizen, Jordi van der Schoot en Sjoerd Broos. Daub en Broos lieten beiden een punt liggen, hun ploeg trok de overige elf wedstrijden naar zich toe. Tegenstander Belcrum had niet veel in te brengen.

Zaterdag 20 april dus het laatste treffen van de voorjaarscompetitie. Taverbo gaat naar Monster voor een wedstrijd tegen Smash 1. De spelers kruisen vanaf 18.00 uur de batjes.