Hockeymannen MEP kunnen de titel ruiken

1 uur geleden

De mannen van hockeyclub MEP wonnen zondag in Etten-Leur met 2-3 van hun directe concurrent. De felbegeerde titel is nu echt in zicht. De vrouwen speelden tegen het damesteam van dezelfde vereniging met 1-1 gelijk en blijven steken op plaats acht. Het linker rijtje en bouwen aan een topteam blijft de doelstelling.

,,We waren beter in Etten-Leur”, aldus coach Rein Scheenstra van de vrouwen, ,,maar we misten het scorend vermogen.” Toch vond hij het een goede wedstrijd van zijn ploeg en kon hij leven met een punt.

De gastvrouwen begonnen iets feller en openden ook de score: 1-0. MEP kreeg wel kansen op de gelijkmaker, maar die viel niet. In de tweede helft nam de ploeg het initiatief over en had het betere van het spel. De druk van de Boxtelse gasten nam toe en de thuisploeg hanteerde nog slechts de counter.

Omdat de goal ook in de tweede helft niet wilde vallen, ging Scheenstra over op een tactische zet. Hij wisselde vijf minuten voor tijd zijn keepster voor een veldspeelster en dat had succes. Chris Thewessen tikte de verdiende gelijkmaker binnen. MEP kreeg zelfs door een uitspeelcorner op het allerlaatste moment nog een grote kans op de zege. De bal vloog echter naast. Scheenstra is wel zo realistisch om te beseffen dat de top-vier uit zicht is, maar gaat vol voor het linker rijtje. Zondag speelt zijn team in sportpark Molenwijk tegen de Kromhouters uit Tiel. Daar liggen kansen. Afslag om 12.45 uur.

17 KEER ONGESLAGEN

,,Nadat we vandaag voor de zeventiende keer op rij ongeslagen zijn gebleven, durf ik voor het eerst het woord ‘kampioen’ uit te spreken”, reageerde een opgetogen MEP-coach Jaro van Eekelen na de wedstrijd van zondag. Zijn team trof in Etten-Leur een taaie en sterke tegenstander in een uitstekende vorm.

De gastheren namen in de beginfase het initiatief en kwamen uit de variant van een strafcorner op voorsprong. Juist in deze fase werd duidelijk dat MEP gewend is om finales te spelen en vanuit een achterstand terug kan komen. Van Eekelen wisselde wat posities in de rust en toen kwamen ook de kansen.

Uitgerekend Gijs de Wild toonde na langdurige afwezigheid als aanvalsleider zijn uitzonderlijke klasse. Hij tikte de gelijkmaker binnen én zette met een wereldgoal de Boxtelaren op voorsprong: 1-2.

Het duel bleef boeiend, ook toen Jan Julius Klumper de Boxtels formatie op een 1-3 voorsprong zette. Etten-Leur bleef gevaarlijk, met name bij de corners, maar door de uitstekende uitloop van Sam Verzijden handhaafde MEP de marge van twee.

Uit een strafbal kwam de thuisploeg uiteindelijk alsnog dichterbij: 2-3. Het team uit Boxtel tikte de wedstrijd echter professioneel uit. De opluchting bij het eindsignaal was zowel op het veld als op de bank groot. Het kampioenschap is in zicht.

DUBBELSLAG

Met nog vijf wedstrijden voor de boeg, waarvan drie thuis, en negen punten voorsprong kan het eigenlijk niet meer misgaan. Over drie weken, tegelijk met ODC, kampioen? Dat wordt dan een dubbelslag in sportpark Molenwijk. In tegenstelling tot de voetballers kunnen de hockeymannen zelfs ongeslagen de titel pakken. Zondag is de thuiswedstrijd tegen Eindhoven, afslag om 14.45 uur.