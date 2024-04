RKSV Boxtel bedwingt op eigen veld koploper Audacia

56 minuten geleden

RKSV Boxtel bewees zondag in eigen huis dat zelfs de koploper in de vijfde klasse D te verslaan is. De Munselploeg, nummer drie op de ranglijst, klopte Audacia met 2-1. In de tweede helft moesten de Boxtelaren alle zeilen bijzetten, maar ze bleven overeind.

De thuisploeg opende binnen een kwartier de score. Na een scrimmage voor het doel van de tegenstander gaf Owen Kemps de bal het beslissende zetje. Jesse van Homelen scoorde meteen na de aftrap bijna de 2-0. Hij nam een voorzet direct op de pantoffel, maar zag zijn schot op de lat uiteenspatten.

EEN-TWEETJE

Kemps kreeg de volgende grote kans. Hij stoomde na een een-tweetje met Lars van Hamond op doelman Ketelaars af. Die wist een treffer te voorkomen. Vervolgens drong Audacia aan en kreeg kansen. De eerste bal ging voorlangs. Bij de tweede inzet toonde doelman Jaap Arts zijn kwaliteiten.

Nog in de eerste helft een gedwongen wijziging bij Boxtel. Na een overtreding moest Lars Timmers het veld verlaten. Jelle Breuer verving hem. Niettemin bouwden de gastheren nog voor rust hun voorsprong uit door een penalty. Haike van Heesch schoot vanaf elf meter raak.

GEEL

Tijdens de rust deed Audacia wat omzettingen en daar had de thuisploeg moeite mee. Van Homelen liep bovendien tegen een gele kaart aan en zou er later, ondanks waarschuwingen van de trainer en teamgenoten, nog één krijgen. Hierdoor bleven de Boxtelaren met z’n tienen over. De tegenstander domineerde, maar zette het overwicht niet om in treffers.

Beide ploegen beleefden een angstig moment toen Audacia-speler Ward Ketelaars in botsing kwam met Mitchell Vogels. Ketelaars verliet na een paar minuten verzorging dizzy het veld. Zijn team bleef sterker, Boxtel incasseerde in de lange blessuretijd een tegentreffer, maar daar bleef het bij. De defensie hield stand, de Munselploeg boekte een fraai resultaat en pakte drie punten. Zondag 21 april bezoekt RKSV Boxtel Nederwetten. De aftrap in Nuenen is om 14.30 uur.