ODC en Essche Boys delen de punten

58 minuten geleden

De topper in de 4e klasse D tussen Essche Boys en ODC is in 0-0 geëindigd. De derby aan de Witvensedijk in Esch was eerder spannend dan goed. Beide coaches waren tevreden met de uitslag. Met nog drie duels voor de boeg - waaronder twee thuiswedstrijden - hebben de tricolores vier punten voorsprong op DVG. Essche Boys is gezakt naar de vierde plek.

Essche Boys is de enige ploeg in de vierde klasse die dit seizoen van ODC heeft gewonnen. De thuisploeg moest het echter doen zonder hun geblesseerde topscorer Lars van Wanrooij. ODC miste nog steeds smaakmaker Jop Broeren, die ook in de lappenmand zit.

De kansen waren gedurende het hele duel spaarzaam. En als die er al waren, dan waren ze meestal voor de Boxtelaren. Zo raakte Ayoub Omair al in de vijfde minuut de paal nadat hij zich goed had vrijgespeeld. Even later speelde diezelfde Omair ploeggenoot Stijn Pijnenburg in kansrijke positie aan. De jonge aanvaller kreeg de bal echter niet onder controle.

Essche Boys gaf weinig ruimte weg en kwam er af en toe gevaarlijk uit. In de 22e minuut was er zo’n moment toen de bal via de kluts in de handen van ODC-keeper Robbie Roelofs terecht kwam. Ondanks kansen van Just van Wijk (overgetikt door de Essche keeper Bart Spooren) en Dirk van der Struijk, werd er niet gescoord in de eerste helft..

Na de pauze veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld: veel strijd en weinig uitgespeelde kansen. Toch kreeg de Molenwijkploeg in de 57e minuut een goede mogelijkheid. Na een snelle aanval over links, gaf Pijnenburg een strakke voorzet op Sjoerd van Lokven. De Boxtelse aanvoerder haalde uit maar keeper Spooren hield de bal op fraaie wijze uit zijn doel.

GOAL?

In het laatste kwartier kwam ODC bijna in de problemen toen invaller Sven Schoemacher de bal namens Essche Boys over de doellijn werkte. Daarbij kreeg hij de bal tegen zijn hand. De scheidsrechter keurde het doelpunt echter af wegens een overtreding op de keeper. ODC-invaller Stijn Smulders kon zich vijf minuten voor tijd onsterfelijk maken, maar kopte een voorzet vanuit een vrije trap rakelings over het doel.

Zondag 21 april speelt ODC om 14.00 thuis tegen BVV. De koploper kan bij puntverlies van DVG kampioen worden. Essche Boys gaat die middag in Berlicum op bezoek bij BMC. Aftrap: 14.30 uur.