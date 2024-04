Ad Dekker is trots op zijn benoeming als ambassadeur van de taekwondosport en zijn opname in de Hall of Fame.

Ad Dekker opgenomen in Martial Arts Hall Of Fame

57 minuten geleden

In het bijzijn van bijzonder gezelschap werd Ad Dekker zaterdagavond benoemd tot ambassadeur van het jaar 2024 voor de taekwondo-sport. Hij is hiermee tevens opgenomen in de internationale Martial Arts Hall of Fame.

Gezeten tussen grootmeesters uit de vechtsport van over de hele wereld werd de Esschenaar in zaal De Schildkamp in Asperen in het zonnetje gezet. De taekwondo-master nam trots de glazen award in ontvangst die bij de benoeming hoort.

Tijdens een speciale gala-avond werden individuen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de wereld van de vechtsporten onderscheiding. Dekkers benoeming onderstreept zo zijn ‘voortdurende inzet aan de gemeenschap’, aldus de organisatie. Dit is de missie die centraal staat om opgenomen te worden in de hall of fame: verbinden, eren en respecteren van martial arts professionals wereldwijd.

De avond was tevens een moment voor deelnemers om in contact te komen met enkele van de meest vooraanstaande figuren in de vechtsportwereld. Naast de awardshow, was er ook een feestelijk banket en werden demonstraties gegeven.

p Ad Dekker is trots op zijn benoeming als ambassadeur van de taekwondosport en zijn opname in de Hall of Fame. Hij was samen met zijn vrouw naar de ceremonie. Foto: eigen collectie.