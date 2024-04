Blox-mannen sluiten seizoen af met een nederlaag

1 uur geleden

De volleybalmannen van VC Blox zijn er niet in geslaagd de laatste wedstrijd van het seizoen te winnen tegen laagvlieger Nuvo ‘68. De nederlaag in sporthal De Braken had geen gevolgen: het team eindigt in de middenmoot van de eerste klasse als zesde. De vrouwen sloten het seizoen af in stijl en wonnen tweemaal.

De tegenstander uit Nuenen nam het initiatief. Na een time-out (tussenstand: 2-8) herpakten de Boxtelse volleyballers zich: Fabian Robroek luidde met een sterke aanval de ommekeer in. Door goede verdedigende én aanvallende acties, een sterke servicedruk en serveerfouten van de tegenstander, ging de set alsnog met 25-22 naar Blox.

Ook de vermakelijke tweede set ging gelijk op. Vanaf een 19-19 tussenstand steeg de spanning: Nuvo overleefde twee setpoints, maar Blox vroeg bij 24-24 een time-out aan. De gasten waren uit hun flow, Gijs van Heijster en Robroek maakten de twee beslissende punten.

MISCOMMUNICATIES

In het derde bedrijf werden drie Blox-spelers gewisseld, waarna miscommunicaties ontstonden. Spelers voerden bovendien niet goed hun taken uit. Nuvo profiteerde: het werd 12-25. Blox toonde veel inzet in de vierde set, maar hield dit vol tot punt vijftien. Daarna liepen de gasten weer uit: 17-25.

Nuvo trook ook de beslissende set naar zich toe. Het ontbrak de Boxtelaren aan degelijke passing, aanvallers kwamen niet goed in positie. Ondanks enkele spannende rally’s, kwam Blox niet meer terug in de wedstrijd. Met een eigen service in het net werd er met een verlies afscheid genomen van speler Elmer Brockotter en trainer Jacqueline Koppers.

INTENSE MATCH

De vrouwen hadden vorige week nog twee spannende uitwedstrijden op het programma staan. Donderdag reisden zij naar Vught voor een intense match. Blox domineerde de eerste twee sets en sleepte ook de derde binnen met een zenuwslopende 27-25 overwinning. Na een felle strijd het vierde bedrijf, trok VVC Vught de laatste set naar zich toe: het werd liefst 33-31. De gasten uit Boxtel hadden de zege echter al binnen.

Zaterdag wachtte een grotere uitdaging: de wedstrijd tegen nummer twee Hands Up in Berlicum. De ploeg uit Boxtel liet goed spel zien: de speelsters haalden onmogelijke ballen van de grond, verdedigden sterk en vielen goed aan. Blox kwam snel op twee sets voorsprong. Het derde bedrijf ging verloren, maar in de vierde set toonden de dames opnieuw hun klasse. Zij wonnen die met 26-24 en sleepten een knappe 1-3 overwinning over de streep.

De Blox-vrouwen eindigden op een verdiende derde plek in de eerste klasse. Ondanks het nipte gat van vier punten op Hands-Up, die nog promotie kan afdwingen, mag de ploeg fier terugkijken op het seizoen.

VERSTERKING

De Boxtelse volleybalteams zijn nog op zoek naar versterking voor volgend seizoen, de mannen hebben tevens een trainer nodig. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via bestuur@vcblox.nl.