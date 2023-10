Irene laat zich aftroeven in Oss

1 uur geleden

Na een uitstekende competitiestart met twee zeges op rij, stond Irene zondag in Oss tegenover Deso. Ook die ploeg had zijn eerste twee wedstrijden gewonnen dus was het de vraag wie voor het eerst puntverlies zou lijden...

De gastheren schoten uit de startblokken: met enthousiasme en strijd werd voor elke bal gevochten, de Gemondenaren hadden hier geen antwoord op. Ze speelden onrustig, waren slordig in de passing en leden daardoor veel balverlies. Het hielp de ploeg van coach Youssef Laaroussi niet dat Levi van Rooij al na vijf minuten geblesseerd het veld uit moest.

Toch wist Deso geen kansen te creëren. Tot de dertigste minuut. Een lange bal belandde bij de Osse spits die vanuit een moeilijke hoek knap binnenschoot: 1-0.

Ook in de tweede helft was Irene nog niet alert en fel genoeg. Deso profiteerde hiervan en scoorde in korte tijd twee keer. Met de 3-0 stand op het scorebord was de wedstrijd wel gespeeld. Owen van Lith werd tot overmaat van ramp nog met rood van het veld gestuurd na een stevig duel. Hij had hierbij overigens niet de intentie om de speler te raken.

GIFBEKER

De gifbeker moest helemaal leeg: een voorzet belandde op de arm van Thomas Vorstenbosch in het strafschopgebied en Deso kreeg nog een penalty. Doelman Jorn van Kessel wist deze nog bijna te keren, maar de bal rolde toch over de doellijn. Uitslag: 4-0.

Zondag 15 oktober kan Irene zich weer revancheren, thuis tegen VCO. Aftrap in sportpark De Laat aan de Kaal Hoefsteeg is om 14.00 uur.