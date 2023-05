Tricolores gaan de nacompetitie in

1 uur geleden

ODC wist vooraf dat het de zaken niet meer in eigen hand had in de laatste competitiewedstrijd. De Boxtelse derdeklasser deed wat hij moest doen en won zondag door een vroege treffer van Stijn Pijnenburg met 0 - 1 bij DBN ‘22. Omdat naaste concurrent SCG ‘18 ook won, eindigen de tricolores op de 9e plaats. Dat betekent nacompetitie voor lijfsbehoud.

ODC had in Den Bosch maar één doel voor ogen en dat was zelf winnen. En dan maar hopen dat de concurrentie dat niet zou doen.

De ploeg van trainer Piet Drijvers ging uitstekend van start, want al in de vierde minuut was het raak. Lennart Sannen zette na een goede loopactie Stijn Pijnenburg vrij voor het doel en die rondde keurig af: 0-1. Daarna nam DBN ‘22 het initiatief. De Bossche fusieclub was in die fase de baas op het middenveld en ODC liep achter de feiten aan.

Djordi Meerveld schoot een keertje net naast en de tricolores hadden alle geluk van de wereld dat de thuisploeg een honderd procent kans liet liggen na een knappe voorbereidende actie van captain Bas van Zeelst. De gelijkmaker hing op dat moment in de lucht maar viel niet.

METEEN GEVAARLIJK

Aan de andere kant was het bijna 0-2 toen Sannen rakelings overschoot na een prima actie van Tijn Trommelen. Vlak voor rust moest de niet geheel fitte Sjoerd van Lokven naar de kant. Zijn vervanger Ayoub Omair was meteen gevaarlijk met een schot dat net over ging.

Na rust kregen de bezoekers steeds meer controle over de wedstrijd en kwamen er meer kansen. Uitblinker Pijnenburg gaf in de 53e minuut een voorzet op maat die door Omair rakelings naast werd gekopt. Een paar minuten later kreeg de Boxtelse ploeg opnieuw een grote mogelijkheid, maar was DBN-keeper Jim Thewessen op zijn post om de 0-2 te voorkomen.

De Bossche doelman verrichtte ook in de 65e minuut een knappe redding op een bekeken schot van Trommelen. Omdat ODC de wedstrijd maar niet in het slot gooide, bleef de thuisploeg in de wedstrijd. Gelukkig bleef de Boxtelse defensie onder leiding van keeper Robbie Roelofs overeind en kon de 0 -1 overwinning over de streep worden getrokken.

DRIE KEER WINNEN

De overwinning bleek niet genoeg om de nacompetitie voor lijfsbehoud te ontlopen. Concurrent SCG ‘18 stond lange tijd op 1-1 maar wist vlak voor tijd de 2-1 te maken waardoor de ploeg uit Sint Michielsgestel ODC voorblijft op de ranglijst. De tricolores zijn hierdoor als negende geëindigd met 31 punten uit 24 wedstrijden. Door de versterkte degradatieregeling moeten er drie wedstrijden gewonnen worden om de nacompetitie door te komen. Als dat lukt, komt de Molenwijkploeg ook volgend seizoen in de derde klasse uit.

ODC begint op zondag 4 juni thuis om 14.30 uur tegen Jong Brabant uit Berkel Enschot.