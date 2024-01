Carlijn van Berkel op de plek waar ze graag komt in Boxtel en waar ze veel mensen heeft leren kennen: de Markt.

Carlijn van Berkel verruilt sportschool voor media: ‘een goed netwerk is altijd handig’

vr 19 jan, 11:00

Van de sportschool naar een verkoper voor een mediabedrijf. Een vreemde overstap? Carlijn van Berkel vindt van niet: ,,Ook in de gym ben je met sales bezig.” De 38-jarige Boxtelse is na de jaarwisseling aan de slag gegaan voor Brabants Centrum én DeMooiBoxtelKrant.

Voor velen is Van Berkel geen onbekende naam. Opa Gerard runde lange tijd de gelijknamige drankenhandel aan de Stationsstraat, thans een schoonheidssalon. Zelf stond Carlijn veel achter de tap van verschillende horecazaken in Boxtel en de laatste jaren bij Daniël’s Gym aan de Markt. Daar leerde ze veel mensen kennen, niet onbelangrijk volgens haar: ,,Een goed netwerk komt zeker van pas in deze baan bij Boxtel Mediacentrum.” Dat bedrijf verkoopt de advertenties voor beide lokale kranten.

Haar carrière kwam niet zomaar aanwaaien. Carlijn ging door een diep dal vanwege een zware depressie. Daar vertelt ze nu open over, ook omdat ze haar weg naar boven weer vond: ,,Toen ik hoorde dat ik misschien niet meer aan werk zou komen, werd ik juist meer vastberaden om weer aan de slag te kunnen.”

CONTACT MET MENSEN

Na 4,5 jaar bij Daniël’s Gym maakt Carlijn nu de overstap naar de mediawereld. ,,Dat klinkt als heel wat anders, maar toch ook weer niet. Ook in de sportzaak ben je bezig met verkoop. Het gaat zowel daar als in mijn nieuwe werk om het contact met de mensen. Daar ligt mijn kracht.”

Daarnaast trekt het lokale aspect van de twee mediakanalen Carlijn aan. ,,De Boxtelse kranten, zowel fysiek als online, geven kleur aan een mooie en fijne gemeenschap. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

Stichting Brabants Centrum werd vorig jaar mede-eigenaar van DeMooiBoxtelKrant, samen met de MooiKrant (Sint-Oedenrode), Telstar Mediagroep (Pijnacker) en uitgeverij EM De Jong (Baarle-Nassau). Carlijn zal als media-adviseur samen met Tom Kurstjens organisaties helpen met advertenties in de kranten, maar ook met reclame op alle online kanalen van Brabants Centrum én DeMooiBoxtelKrant.

Wie een vraag heeft aan Carlijn, kan haar bereiken via carlijn@boxtelmediacentrum.nl of telefonisch: 06-30 09 77 07.