75 jaar, proficiat Hans!

Op de foto: Hans Leermakers bereikt op 1 december 2019 de leeftijd van 75 jaar. Net als Brabants Centrum. (Foto: Bas Leermakers).

Brabants Centrum bestaat vandaag, 1 december 2019, 75 jaar. Boxtelaar Hans Leermakers is precies even oud, hij zag ook het levenslicht op 1 december 1944. Vijf jaar geleden stond Leermakers al eens in onze krant. Nu zagen zijn kleinzoons Bas en Giel Leermakers en schoondochter Catja Sanders opnieuw een mooie gelegenheid de jarige in het zonnetje te zetten.

Leermakers woont sinds zijn achtste levensjaar in Boxtel en leest Brabants Centrum al heel lang. ,,Mijn familie gaf de krant zelfs een speciale bijnaam", vertelde hij vijf jaar geleden. ,,We noemden Brabants Centrum het Biggenkrantje, vanwege de advertenties waarin een toom biggen werd aangeboden. Die stonden er vroeger veelvuldig in."

Kleinzoon Bas haalde de krantenkolommen ook al eens: hij werd in het zonnetje gezet als dertigduizendste inwoner van Boxtel. In Leermakers' gezin was het op donderdagavond altijd een sport om Brabants Centrum als eerste uit de brievenbus te pakken." De Boxtelaar viert zijn 75e verjaardag met kinderen en kleinkinderen.