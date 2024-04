Vorig jaar was het Concordiapark in Liempde op Koningsdag het toneel van de kleedjesmarkt. Dit keer verhuizen de kinderen naar de vuurput. Achter D'n Liempdsen Herd is een bijen- en plantenmarkt (foto boven).

Traditionele activiteiten in oranje Liempde

27 minuten geleden

De verjaardag van koning Willem-Alexander kent zaterdag 27 april in Liempde vooral een traditionele invulling. Het programma bestaat uit de bekende kleedjesmarkt, activiteiten voor kinderen en een plantjesmarkt achter D’n Liempdsen Herd.

Koningsdag begint in Liempde al voor dag en dauw. Fanfare Concordia start namelijk om 05.45 uur met een rondje van tien kilometer om het dorp. De dauwtrappers verzamelen bij café Het Wapen van Liempde aan het Raadhuisplein. Omdat de muziekvereniging anderhalve eeuw bestaat, hopen ze op 150 deelnemers aan de tocht. Deelname kost 7,50 euro. Daar is een ontbijtje bij inbegrepen. Betalen kan op de dag zelf, contant of per pin. Aanmelden is mogelijk via het online inschrijfformulier in de agenda op www.fanfareconcordialiempde.nl.

Bij terugkomst brengen de muzikanten een aubade aan de Liempdse gedecoreerden. Dat doen zij voor het bordes van het voormalige raadhuis. De onderscheiden inwoners vertrekken daarna naar Boxtel, waar zij een programma krijgen voorgeschoteld in de aula van SintLucas.

BIJEN EN PLANTJES

In Liempde zelf beginnen om 10.00 uur de activiteiten voor jong en oud. Op het achtererf van bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd kan iedereen terecht op de bijen- en plantenmarkt. Imkersvereniging De Honingbij, Natuurwerkgroep Liempde en de Jeugdnatuurwacht presenteren zich. Zo zijn er naast honing en imkerspullen ook nestkastjes en plantjes te koop. Tevens is te zien hoe korven worden gevlochten.

BIER PROEVEN

Dit jaar kunnen bezoekers van de markt voor het eerst proeven van de biertjes die zes Boxtelse en Liempdse hobbybrouwers hebben gemaakt. Hiervoor is hop gebruikt die de familie Verspay sinds twee jaar kweekt in haar eigen achtertuin op Hezelaar. Liefhebbers kunnen kiezen uit twaalf verschillende smaken, van vol blond tot diep donker. De proeverij start vanaf 13.00 uur.

Rond de vuurput voor café Het Wapen van Liempde en op het Raadhuisplein start om 11.00 uur een vrijmarkt waarbij iedereen spulletjes kan verkopen vanaf een kleedje. Een echte traditie tijdens Koningsdag. Er zijn springkussens aanwezig en wie muntjes van Op Liemt Gemunt inlevert, krijgt hiervoor een ijsje of een suikerspin. Omdat de spaaractie eind juni afloopt, kunnen bezoekers deze dag de oranje fiches ook inleveren bij organisator Algemeen Belang Liempde.

De festiviteiten in het dorpshart zijn gratis toegankelijk en duren tot 17.00 uur. Daarna zijn de cafés nog lange tijd open om de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning af te sluiten met een hapje en een drankje.