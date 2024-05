Afvalprikkers zoeken versterking

30 minuten geleden

Clean up the World, de organisatie van het Boxtelse gezin Gauw, gaat zondag 9 juni van 13.30 tot 15.00 uur zwerfafval opruimen ten bate van stichting Leergeld Boxtel. De initiatiefnemers vragen donaties voor hun opruimwerk en die komen ten goede aan het lokale goede doel.

Ze ontdoen 9 juni het centrum van Boxtel, de omgeving van de supermarkten en de winkelcentra van zwerftroep. Dat doen ze graag samen met anderen. Het duurt nog wel even voor de actie plaatsvindt, maar dan hebben geïnteresseerden de tijd om hun agenda vast vrij te houden, stelt Demiah Gauw. ,,We zoeken vrijwilligers die ons die dag een handje willen helpen. Samen maken we Boxtel schoner. Het is fijner om samen te werken en het levert ook zichtbaar resultaat op.”

Stichting Leergeld gebruikt de donaties om kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben, te ondersteunen. Wie mee wil helpen, kan zich aanmelden via info@cleanuptheworld.nl of 06- 11 09 17. 24.