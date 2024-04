Spatje regen deert bezoekers Koningsdag in Boxtel niet

Het centrum van Boxtel stond tijdens Koningsdag bol van de activiteiten. In de ochtend en middag voor gezinnen met kinderen en in de avond voor de volwassenen.

Honderden kinderen vermaakten zich opperbest tijdens Koningsdag in Boxtel. Of het nu op de sportvelden was of in het centrum, overal waren lachende snoetjes te zien. Evenementenstichting Boxtel Vooruit kijkt dan ook met een goed gevoel terug op het Oranje Festival.